“Ormai sono amici dei gatti..!!!”.
E’ il commento ironico di un utente Facebook alle fotografie scattate stamane, giovedì 18 settembre, e ritraenti un gruppo di cinghiali a passeggio per Castelnuovo di Porto e postata sul gruppo “Castelnuovo Di Porto – Castelparla”.
Verso le ore 10,30 tre suini sono stati immortalati al pascolo in un’aiula in centro all’uscita del paese, altri due sotto al cartello Castelnuovo di Porto uno dei borghi più belli d’Italia.
Dal 2021 è infatti ritenuto il ventitreesimo più bello di tutta la regione, essendo entrato a far parte dell’omonima associazione “I Borghi più belli d’Italia”.
Vale la pena ricordare che il borgo medievale di origini etrusche, parte del Parco Regionale di Veio, unisce la sua zona moderna situata sulla Via Flaminia al nucleo antico posto su uno sperone tufaceo. Castelnuovo di Porto è caratterizzato dalla Rocca Colonna, un castello del 1200 che domina il centro storico, e da una conformazione di case che degradano sul colle.