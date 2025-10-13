All’alba di oggi, lunedì 12 ottobre, si è spento dopo una lunga malattia Angelo Gabrielli, due volte sindaco di Sant’Angelo Romano.

Aveva 83 anni e lascia due figli, Giulio e Alessia.

Ex dipendente di una Asl di Roma, Angelo Gabrielli ha un curriculum politico liungo mezzo secolo e nel suo paese d’origine è ricordato come un uomo di popolo, sempre molto vicino al sociale.

Inizia la carriera politica nel Partito Socialista Italiano.

Dopo Tangentopoli nel 1994 si avvicina al Centrodestra, facendo politica attiva a Sant’Angelo Romano sempre con la lista civica.

La sua carriera da amministratore pubblico lo vede eletto come consigliere di opposizione alle amministrative del 23 aprile 1995 vinte dall’allora sindaco Ottorino Mattei con la lista PDS.

Chi lo ha conosciuto bene racconta che il suo fare da vero socialista e il suo essere sempre presente su qualsiasi problema consente ad Angelo Gabrielli di fare il pieno di consensi a Sant’Angelo Romano.

Il 13 giugno 1999 stravince le elezioni amministrative e viene eletto sindaco all’età di 57 anni con una lista civica.

Il suo mandato si conclude il 5 marzo 2004 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.

Tuttavia alle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004 Angelo Gabrielli viene riconfermato sempre con una lista civica.

Anche in questo il suo mandato si interrompe il 30 giugno 2008 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.

Continuerà la politica attiva e sarà eletto ancora consigliere comunale nel 2009 e nel 2014. Una passione che non si è mai spenta fino a quando ne ha avuto la forza.

I funerali di Angelo Gabrielli si terranno nei prossimi giorni nel suo paese d’origine Sant’Angelo Romano.

L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo Romano guidata dal sindaco Antonio Cornacchia ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Gabrielli. “Nel suo ruolo istituzionale – si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune – Angelo ha guidato con impegno la nostra comunità, dedicando la sua vita alla cosa pubblica.

Alla famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte dell’intera cittadinanza, di tutti gli amministratori e tutti i dipendenti comunali.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale si uniscono nel ricordo riconoscente di una figura che ha segnato un tratto della storia amministrativa del nostro Comune”.