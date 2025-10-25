CALCIO – Guidonia-Torre, pari senza reti.

Finisce a reti inviolate la sfida casalinga tra il Guidonia Calcio 1937 FC e la Torres, in una giornata che ha regalato emozioni più per l’atmosfera che per le occasioni da gol. Al Comunale, una cornice di pubblico calorosa e la curva rossoblù che non ha mai smesso di cantare per tutti i 90 minuti.

Il primo tempo è stato tattico e bloccato da entrambe le parti, con poche azioni degne di nota. Nella ripresa il Guidonia prende coraggio e mister Ginestra azzecca i cambi: la squadra alza il baricentro e crea qualche occasione, tentando di sbloccare il risultato.

Nonostante l’impegno, il gol non arriva, ma il punto conquistato è prezioso, anche perché la partita sembrava una di quelle che rischiano di essere beffarde all’ultimo secondo. Il Guidonia conferma invece solidità e continuità, portando a casa un altro risultato utile e salendo così a 17 punti, momentaneamente al quinto posto in classifica. Prossimo appuntamento in trasferta, il 2 novembre contro la Sambenedettese: un banco di prova importante per confermare la crescita della squadra.