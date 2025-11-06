Fonte Nuova, arriva l’app “P&C”: offerte, passaggi e segnalazioni in tempo reale

Rimanere aggiornati sulle offerte dei commercianti del territorio, richiedere servizi professionali e passaggi, inviare segnalazioni di interesse pubblico. A Fonte Nuova ora tutto questo è possibile e gratuito per chiunque, grazie a “P&C” una nuova app che connette i cittadini e le attività del territorio. Creata dall’Associazione Professionisti e Commercianti di Fonte Nuova, l’app è disponibile per Ios (Apple) e Android (Samsung e altri telefoni).

“Oggi tutti usano i social, ma non sempre si entra in contatto con la propria comunità. Questa app è dedicata unicamente agli abitanti del comune di Fonte Nuova ed è pensata per restare sempre aggiornati su quello che accade in città” spiega Cecilia Vitelli, assessore ai Servizi Sociali del comune e presidente dell’a ” Pro&Com”l associazione Professionisti e Commercianti di Fonte Nuova.

Come funziona l’app “ P&C”

L’app è pensata per essere intuitiva, gratuita e utile a tutti. Ha tre funzioni principali:

Vetrina dei commercianti e professionisti

Ogni membro dell’associazione può sponsorizzarsi, inserendo fino a 5 foto, una descrizione ed i propri contatti. Gli utenti possono cercare il servizio o prodotto che gli occorre e contattare direttamente l’attività. Questa funzione al momento è disponibile per tutti, ma da gennaio 2026 sarà riservata solo agli iscritti all’associazione Pro&Com

Offerte e comunicazioni in tempo reale

I commercianti possono inviare messaggi immediati a tutta la community, ad esempio: “Oggi dalle 7.30 pane in offerta”. Anche i cittadini possono segnalare in tempo reale guasti, strade interrotte o altre anomalie del territorio.

Funzione “Offri un passaggio” e tasto SOS

Una delle novità più apprezzate è la sezione dedicata ai passaggi condivisi, un modo pratico e gratuito per aiutarsi tra cittadini in un territorio così carente di mezzi pubblici. Inoltre, è disponibile un tasto SOS per chiamare direttamente il Numero Unico delle Emergenze, utile in caso di necessità.

Un progetto che nasce dal territorio

L’app è stata sviluppata grazie al contributo regionale del bando Rete Imprese con cui il comune di Fonte Nuova si è aggiudicato 100 mila euro nel 2022. Grazie a quel bando è stata costituita ufficialmente l’Associazione Professionisti e Commercianti, che oggi riunisce circa 80 attività tra negozi, liberi professionisti e imprenditori di Fonte Nuova e Tor Lupara.

“Tra gli obiettivi dell’associazione c’è anche quello di sostenere realtà e associazioni del territorio che operano senza scopo di lucro” ha dichiarato la presidente Vitelli. Tra i prossimi appuntamenti c’è la festa di Halloween del 31 ottobre presso il ristorante La Lanterna. Verrà anche messo in palio un voucher da 1000 euro per la crociera “Bailamos 7” ( crociera Costa che ospita un gruppo locale) destinato alla maschera più terrificante.

Come scaricarla

“P&C” non è solo un’app, ma un nuovo modo di vivere Fonte Nuova, creando connessioni reali tra commercianti e cittadini. Molte attività hanno già visto i primi risultati: grazie all’app, tante persone hanno scoperto nuove realtà locali a loro sconosciute ed avviato collaborazioni.

Su Ios: https://apps.apple.com/it/app/p-c-fonte-nuova/id6749274662

Su Samsung o Android: Clicca sul link