Autunno 2025, le 5 idee di interior design per rinnovare l’atmosfera della tua casa con Satur

Colori caldi come il senape e il terracotta, tessuti morbidi da accarezzare, profumi avvolgenti. L’autunno è arrivato e cresce la voglia di cambiare look alla propria casa per accogliere al meglio la nuova stagione. Ma per creare una nuova atmosfera non servono grandi ristrutturazioni: a volte bastano piccoli dettagli a conferire quel tocco “warm & cozy” che tanto amiamo e che ci aiuta a tornare dalle vacanze senza stress. Siamo stati da Satur, presso il nuovo maxistore al Bacecci Village di Guidonia in via Tiburtina e abbiamo selezionato per voi 5 idee di interior design per trasformare le vostre stanze in un rifugio perfetto e speciale per l’autunno.

1. Parola d’ordine: morbidezza e toni di stagione

Con l’arrivo del fresco cresce la voglia di morbidezza. La camera da letto è il primo spazio da rinnovare e un nuovo set copri-piumino è la scelta più semplice e veloce per renderla subito più accogliente. Tra i colori di tendenza della stagione potete scegliere un verde salvia desaturato o i toni rame e ambra, vicini al mondo della natura. Nel salotto invece nuovi cuscini caldi e plaid morbidi sono il complemento immancabile per accogliere le maratone di serie TV e i pomeriggi dedicati al relax. Accarezzarli diventa un antistress naturale.

2. L’autunno in tavola

Il cuore della casa passa dalla tavola, soprattutto in autunno. Con la linea Pininsula di Villa d’Este Home Tivoli puoi dare un tocco nuovo a pranzi e cene portando a tavola i colori della stagione, dal senape all’arancio. Piatti, bicchieri, tovaglie e tovaglioli così non diventano solo elementi funzionali ma un vero e proprio oggetto di design per vestire di nuova energia i tuoi momenti di convivialità.

3. Decluttering e rinnovamento

Cambio di stagione significa anche rinnovare gli ambienti, riorganizzare e fare “decluttering” in armadi e cassetti per fare spazio al nuovo. Per venire incontro alle tue esigenze di ordine e organizzazione degli spazi c’è la nuova linea di sacche da riponimento VTE More Amour che uniscono praticità, design e simpatia.

4. Cucina e benessere: il gusto dell’autunno

L’autunno è la stagione delle tisane calde e delle torte appena sfornate. Da Satur trovi i piccoli elettrodomestici Kooper, perfetti per coccolarti: dal bollitore elettrico al porta-tisane, fino alla planetaria per impastare dolci soffici e golosi. E se vuoi sperimentare ricette leggere e croccanti, la friggitrice ad aria è il complemento immancabile della stagione.

5. Accessori e dettagli che fanno la differenza

Per dare un tocco ancora più caldo e accogliente all’atmosfera della vostra casa potete giocare con l’illuminazione: scegliete luci soffuse o candele dai profumi avvolgenti. Oppure sperimentate con un oggetto di design come un vaso in vetro dalle linee essenziali pronto ad accogliere rami ed essenze autunnali, un centrotavola con pigne di stagione o un tappeto caldo che si adatta a qualsiasi ambiente. I dettagli diventano protagonisti e possono trasformare radicalmente le vibes di una stanza: provare per credere.

Da Satur trovi ogni mese un volantino ricco di offerte e promozioni per rinnovare la tua casa senza rinunciare alla convenienza. E se ami decorare con creatività, troverai anche tante idee originali per Halloween, perfette per sorprendere i più piccoli e portare in casa la magia dell’autunno.