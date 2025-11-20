Black Friday da Satur, dai cuscini caramella alle renne led: le 5 decorazioni natalizie più di tendenza nel 2025

Arriva il Natale e tornano le decorazioni che ci fanno battere il cuore. C’è chi sceglie di farsi notare nell’intero quartiere con renne luminose a dimensione naturale e chi preferisce uno stile più sobrio, con ghirlande e morbidi cuscini: ognuno lo vive a modo suo, l’importante è emozionarsi e divertirsi a trasformare la propria casa in un rifugio incantato.

Se state già contando i giorni che mancano alla vigilia non potete perdervi una visita al punto vendita Satur (presso il nuovo maxistore al Bacecci Village di Guidonia in via Tiburtina) dove troverete uno spazio espositivo di oltre 1200 mq di cui 400 dedicati esclusivamente all’allestimento natalizio con promozioni straordinarie per il black friday. Un vero “mondo incantato” di gnomi, elfi, folletti, renne, luci e ghirlande di ogni tipo. Per gli indecisi e i curiosi, abbiamo selezionato alcuni degli articoli più richiesti e di tendenza del Natale 2025.

1. Villaggi di Natale luminosi: piccoli mondi in movimento

I villaggi di Natale rappresentano una delle decorazioni più amate e suggestive. La loro origine risale all’Ottocento, quando nelle case del Nord Europa si allestivano piccole scenografie con case, personaggi e neve finta per celebrare l’attesa del Natale.

Da Satur troverete villaggi animati con movimenti diversi, luci LED colorate e fino a 8 melodie natalizie, perfetti per creare un’atmosfera fiabesca sul camino o in un angolo del soggiorno.

Spunto decorativo: abbina i villaggi a ghirlande luminose e neve artificiale per dare vita a un paesaggio incantato che farà sognare grandi e piccini.

2. L’albero di Natale perfetto per ogni casa

Simbolo per eccellenza delle festività, l’albero di Natale non passa mai di moda, ma si rinnova ogni anno in materiali, forme e colori. Da Satur trovi alberi di ogni dimensione e stile, dai classici verdi ai modelli innevati, fino alle versioni slim ideali per chi ha poco spazio.

La storia dell’albero affonda le radici nelle tradizioni nordiche, dove veniva decorato con frutta e nastri colorati come augurio di prosperità.

Spunto decorativo: nel 2025 domina il trend naturale – decorazioni in legno, gnomi in feltro e schiaccianoci colorati: da provare.

3. Una ghirlanda per la porta: il benvenuto più natalizio

La ghirlanda natalizia è uno dei simboli più antichi del Natale: già i Romani la utilizzavano come augurio di felicità e abbondanza. Oggi, è un must per decorare la porta d’ingresso e accogliere gli ospiti con un tocco festoso. Da Satur trovi ghirlande decorate con bacche rosse, fiocchi, lucine LED e mini decorazioni in legno.

Spunto decorativo: abbinala a un tappetino natalizio coordinato o a una lanterna con candela per creare un angolo d’ingresso davvero accogliente.

4. Le renne luminose per vivere il natale da protagonista

Se il giardino o il balcone diventano la tua vetrina di Natale, non possono mancare le decorazioni da esterno. Le protagoniste del 2025 sono le renne LED a misura quasi naturale – eleganti e scenografiche – e i simpatici gnometti con lanterna in mano, perfetti per illuminare vialetti e ingressi.

Spunto decorativo: crea un percorso luminoso nel giardino o sul terrazzo con luci e figure natalizie. Un’idea perfetta per chi ama rendere la propria casa protagonista del quartiere.

5. I cuscini-caramella comfort e allegria in ogni dettaglio

All’interno della casa, il 2025 celebra il Natale soft e accogliente. Tra le novità in negozio spiccano i cuscini a forma di caramella natalizia, divertenti e perfetti per il divano o la camera dei bambini. Immancabile anche la “ciabattona” porta-ciabatte, con il simpatico bassottino natalizio “Bassottowon”, pensata per accogliere gli ospiti con un sorriso.

Spunto decorativo: coordina i tessili natalizi (cuscini, plaid, tovaglie) con i colori dell’albero per creare un’atmosfera armoniosa e piena di calore.

Natale 2025 da Satur: la magia contagia il Black Friday

Quest’anno il Black Friday di Satur è l’occasione ideale per rinnovare la tua casa in vista delle feste. In negozio troverai 400 metri quadrati di pura magia: tra decorazioni per interni ed esterni, alberi di Natale, villaggi luminosi, ghirlande e accessori esclusivi, potrai trasformare ogni stanza in un piccolo mondo natalizio.