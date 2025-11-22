Gommista Guidonia, da Mattia Gomme sconti del 20% su pneumatici invernali e 4 stagioni

Arriva l’inverno ed è tempo di cambio gomme: Mattia Gomme lancia una promo da brivido con lo sconto del 20% su tutte le gomme invernali e 4 stagioni.

Un’occasione imperdibile per chi vuole viaggiare sicuro, risparmiare e affidarsi a veri professionisti del settore.

Gomme invernali al 20%

La promozione del 20% di sconto è attiva su tutti i tipi di pneumatici invernali e 4 stagioni, dalle linee economiche ai top di gamma. “Siamo un’officina per tutte le tasche, con prezzi popolari e accessibili a tutti ma anche con prodotti e servizi premium per chi li richiede, come la consegna e il ritiro del veicolo direttamente a casa del cliente” spiega il titolare Mattia Bonansingo.

Il servizio di diagnostica gratis fino a fine anno

Mattia Gomme non è solo pneumatici: è un centro specializzato di meccanica e revisioni per veicoli di tutte le marche. Con un team di 15 dipendenti giovani e altamente qualificati la risoluzione di qualunque problema alla tua auto è rapida, efficiente e a prezzi accessibili.

E fino a fine anno puoi approfittare del servizio di diagnostica gratis. Se il tuo motore fa uno strano rumore o si è accesa una spia sospetta non attendere: vai subito a farla controllare gratuitamente!

Trent’anni di passione, professionalità e sostegno allo sport locale

L’attività nasce da una lunga tradizione familiare. Il titolare Mattia Bonansingo, dopo anni di esperienza nella storica Pietro Gomme — aperta dal padre nel lontano 1991 — nel 2014 ha deciso di mettersi in proprio e aprire Mattia Gomme in via Roma, oggi un punto di riferimento a Guidonia per pneumatici, meccanica e revisioni.

In oltre 10 anni l’officina è cresciuta, passando da 2 a 15 dipendenti: un team che si aggiorna costantemente per offrire un servizio completo in tempi record.

Mattia Gomme è un’attività con un forte legame con la comunità di Guidonia e sostiene lo sport locale con la sponsorizzazione del Guidonia Calcio a 11 in serie C: “Siamo al centro della città e ci tenevamo a fare qualcosa per la nostra comunità, così è nata la sponsorizzazione della squadra” spiega il titolare.

Mattia Gomme

aperti da Lunedì a Sabato dalle 7.30 alle 19.30 ORARIO CONTINUATO

Prenotazioni su WhatsApp +39 346 384 2838

Seguici su

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005059755599

Instagram https://www.instagram.com/gommista_guidonia/