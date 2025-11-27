Natale 2025 da Satur: scopri le tendenze per la tavola e le idee regalo più belle

La protagonista delle feste è lei: la tavola di Natale. Durante i giorni più magici dell’anno apparecchiare non è solo un gesto quotidiano, ma è creare l’atmosfera giusta e circondarsi di oggetti che parlano al cuore.

La vostra come sarà? Per gli indecisi siamo stati da Satur (presso il nuovo maxistore al Bacecci Village di Guidonia in via Tiburtina) per scoprire le ultime novità del brand Villa D’Este Home Tivoli che faranno dire “wow” ai vostri ospiti. E se non li avete ancora scelti, abbiamo fatto anche un giro alla ricerca delle ultime proposte in negozio per alcune idee regalo imperdibili.

Tavola di Natale, tre tendenze per il 2025

Per il Natale 2025 la tavola si veste di stile, calore ed eleganza attraverso tre tendenze firmate Villa d’Este Home Tivoli.

La linea Rametto rievoca la tradizione in chiave moderna: piccoli rami di pino incontrano palline, calze e pacchetti regalo in una collezione pensata per chi ama i dettagli che fanno atmosfera e per chi sogna una tavola curata, semplice e piena di spirito natalizio.

Natale coi Fiocchi: Delicati, raffinati e intramontabili, i fiocchi natalizi sono il simbolo perfetto dell’atmosfera di festa. Il risultato è un coordinato elegante, discreto ma ricco di personalità: un dettaglio raffinato, un simbolo di festa, un tocco speciale perché quando il Natale è “con i fiocchi”, ogni momento diventa indimenticabile!

La linea Imperial abbraccia la tendenza della semplicità preziosa con l’utilizzo del vetro. Trasparenze, superfici finemente intagliate trasformano ogni piatto in un elemento decorativo. Ideale per mise en place luminose, moderne e armoniose.

Le linee monouso: per chi ha tanti ospiti a tavola e sceglie la praticità senza rinunciare all’eleganza da Satur trova un ampio assortimento di piatti e bicchieri monouso. Piccoli gioielli che stupiranno tutti.

Le 5 idee regalo perfette

Fare i regali di Natale non è facile, ma la ricetta perfetta è abbinarli sempre alla personalità di chi li riceve. Ecco alcune idee regalo che sono già un must del 2025:

Per chi ama la salute e l’alimentazione: l’estrattore di succo Kooper

Perfetto per chi segue uno stile di vita sano tra centrifugati, frullati e succhi detox. Grazie all’estrazione lenta mantiene intatti vitamine e gusto, lo scivolo XXL velocizza la preparazione e gli accessori lavabili in lavastoviglie lo rendono praticissimo. Un alleato quotidiano per chi mette il benessere al primo posto.

Per l’amico sportivo (o sempre di corsa): il tostapane Vintage Arizona

Ideale per una colazione energica e veloce prima della palestra o per preparare snack croccanti “on the go”. Con funzioni di scongelamento, doratura regolabile e mantenimento in caldo, conquista chi ama lo stile retrò senza rinunciare alla praticità.

Per il maniaco del pulito (e l’amico tech): Dixon Pro 4.0 Max Station

L’aspirapolvere ciclonico con stazione di svuotamento automatico è il sogno di chi desidera una casa impeccabile senza fatica. Potente, silenzioso e super smart grazie al display LED e ai tre livelli di aspirazione, è il regalo ideale per chi ama semplificare la vita con la tecnologia.

Per l’amico che vive tra ironia e astrologia: la linea Oroscocats

Un regalo per chi legge l’oroscopo ogni giorno, ma con leggerezza! I segni zodiacali diventano teneri gattoni irresistibili. Un regalo che fa sorridere e conquista chi ama oggetti originali e pieni di personalità.

Per il creativo: la linea More Amor by VdE Studio

Ironia da servire a colazione, sarcasmo in technicolor, aforismi da mensola ma anche da smartphone. Dalle bilance alle tazze, ogni prodotto è una mini meme: un’idea regalo che strappa un sorriso ogni volta che viene utilizzata.