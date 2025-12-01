Cerchi lavoro? Diventa autista con il corso di formazione all’Autoscuola Polimarnet: assunzione garantita

1Sei alla ricerca di un’occupazione stabile come autista professionista? Questa è un’opportunità per te: la BIS – Bus International Service, in collaborazione con l’Autoscuola Polimarnet, propone un corso per diventare autista professionista, con assunzione a tempo indeterminato garantita al termine del conseguimento dei titoli. Per iscriversi basta compilare il modulo cliccando qui: https://businternationalservice.eu/

Formazione e contratto assicurato

Il progetto nasce per chi è in cerca di una nuova occupazione e vuole ottenere la patente professionale D insieme alla qualificazione CQC, necessarie per guidare autobus. L’intero percorso è in gran parte finanziato dall’azienda che, una volta conseguita la patente, assumerà direttamente i partecipanti. Troverai un posto di lavoro garantito al termine.

Un corso intensivo di due mesi

Il corso (dal valore di oltre 5mila euro) ha una durata totale di 140 ore e si svolge in modo intensivo per un mese, dal lunedì al venerdì, con quattro ore di lezione al giorno (si può scegliere se mattina o pomeriggio). Il programma alterna teoria e pratica con il supporto di docenti e istruttori qualificati della scuola guida. Le esercitazioni di guida comprendono 18 ore complessive, di cui 8 ore con autobus elettrico, per garantire una preparazione completa anche sulle nuove tecnologie del trasporto.

Chi può partecipare

Possono iscriversi al corso tutti i possessori di patente B che desiderano intraprendere una carriera stabile e ben retribuita. Non sono richieste esperienze pregresse, ma solo impegno e motivazione a seguire un percorso intensivo. Grazie alla preparazione ricevuta, il tasso di promozione è molto alto e chi supera le prova viene subito assunto con contratto a tempo indeterminato.

La patente D e la CQC: a cosa servono

Per lavorare come autista professionista di autobus servono abilitazioni specifiche:

Patente D: per guidare autobus e pullman destinati al trasporto di più di 9 persone compreso il conducente.

per guidare destinati al trasporto di più di 9 persone compreso il conducente. CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente): è un’abilitazione professionale obbligatoria per chi effettua trasporto di persone per conto terzi. Completa la formazione dell’autista, garantendo competenze in sicurezza stradale, gestione del veicolo e normative europee.

I servizi dell’Autoscuola Polimarnet

L’Autoscuola Polimarnet, con sede principale a Roma, in via Raffaele Costi 16, è un punto di riferimento nel settore della formazione automobilistica e professionale. Oltre alle patenti di ogni categoria – dalle due ruote ai mezzi pesanti (AM,A1, A2, A, B1, B, BE,B96, C, C1, D, D1 ed E) – Polimarnet offre corsi di abilitazione come CQC, ADR, CAP B, Legge 81/08, sul buon utilizzo del cronotachigrafo. L’autoscuola si occupa anche di tutte le pratiche amministrative legate ai veicoli: passaggi di proprietà, immatricolazioni, revisioni, collaudi e molto altro.

Autoscuola Polimarnet

Via Raffaele Costi, 16, 00155 Roma RM

366 976 7278

Per iscriversi al corso clicca qui https://businternationalservice.eu/