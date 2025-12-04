MONTEROTONDO – Bagni fuori uso, la Scuola per adulti chiude tre settimane

Resterà chiuso per tre settimane il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio (CPIA 6) di Monterotondo.

Lo stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente numero 15 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, giovedì 4 dicembre, dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone.

Il provvedimento dispone la sospensione temporanea dell’attività didattica e amministrativa della sede associata del CPIA 6 – Interprovinciale Rieti – Roma operativo all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “e-Spazia”, con accesso da Via XX Settembre 42.

L’ordinanza prevede la chiusura dal 13 dicembre fino al 6 gennaio 2026 della scuola e della palestra di pertinenza per consentire l’esecuzione dei lavori urgenti ei indifferibili da parte della ditta incaricata.

Gli interventi previsti sono: il ripristino immediato e completo dell’agibilità e della funzionalità igienico-sanitaria dei bagni del blocco A; la ripresa contestuale e a pieno ritmo delle lavorazioni oggetto di adeguamento sismico, in tutte le aree rimanenti al fine di chiudere la progettazione finanziata con risorse PNRR.