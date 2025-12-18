Mercatino Shopping Bazar, la boutique dell’usato di Tor Lupara compie 10 anni: “Diamo nuova vita alle cose”

Andare a caccia di pezzi unici e originali, risparmiare con prezzi d’occasione e aiutare anche l’ambiente con l’economia circolare e il riuso. Il Mercatino Shopping Bazar è un sogno diventato realtà che da 10 anni ha cambiato il modo di fare shopping a Tor Lupara. Carla Ramos, la titolare che l’ha aperto nel 2015, ammette che non immaginava questo successo: “All’epoca nessuno parlava di vintage o di usato, in tanti mi avevano detto che non avrebbe funzionato. Invece siamo ancora qui”.

Una scommessa vinta: quest’anno ha raggiunto i 2500 fornitori, con due locali di 80 mq per l’esposizione degli articoli e una clientela fissa affezionatissima. Il Mercatino Shopping Bazar infatti non è solo un negozio dell’usato ma una vera boutique dove regnano ordine e pulizia e dove la parola d’ordine è fiducia, anche grazie alla gestione attenta della figlia di Carla, Natalia Ramos direttore organizzativo del negozio che seleziona con cura gli articoli da mettere in vendita. Per festeggiare i 10 anni di attività il prossimo sabato 20 dicembre Carla vi aspetta in negozio con un buffet d’occasione per brindare insieme a questo traguardo.

Carla, è stato difficile aprire un mercatino dell’usato a Tor Lupara?

Quando ho deciso di aprire il negozio molti erano scettici: mi dicevano che Tor Lupara non era il luogo adatto. All’epoca il vintage non era ancora una moda e l’acquisto dell’usato non era diffuso come oggi.

Cosa ti ha spinto a provarci comunque?

Mi affascinava il mondo del riuso, l’idea di dare una seconda vita agli oggetti e di combattere gli sprechi. Devo ringraziare il supporto di mio marito Giovanni e di mia figlia Natalia che mi sono stati accanto in quest’avventura. E anche di una coppia di carissimi amici, Patrizia e Danilo che ci hanno sostenuto sin dal primo giorno dando fiducia a questo progetto.

Come funziona il vostro sistema di vendita?

Vendiamo per conto terzi e lavoriamo con regole molto chiare: dopo due mesi, se l’articolo non è stato venduto, viene scontato del 30%. Se l’oggetto viene venduto, il cliente viene pagato a fine mese, altrimenti lo riconsegniamo al venditore che può scegliere anche di donarlo in beneficenza ad alcune associazioni con cui collaboriamo. Chi porta da noi un articolo non deve preoccuparsi di nulla e sa per certo che verrà valorizzato ed esposto nel migliore dei modi.

Che cosa si può trovare oggi nel Mercatino Shopping Bazar?

C’è un po’ di tutto: abbigliamento, borse, scarpe, accessori, oggettistica, mobili. Ci sono articoli da pochi euro e pezzi più importanti per l’arredo casa, dai tappeti ai mobili.

Quale è l’oggetto più particolare che ti è capitato in negozio in questi 10 anni?

Ricordo un set da liquore in vetro dell’Ottocento, particolarissimo, arrivato completo e in condizioni incredibili. Pensare che avesse oltre 200 anni e fosse arrivato al mio negozio mi emozionava.

Per l’abbigliamento oggi il vintage è diventato una moda?

Si cercano capi firmati del passato, borse di pelle, accessori particolari. La qualità di una volta oggi non si trova più o costa tantissimo. Una borsa nuova in ecopelle può costare 80 euro e dopo poco si rovina. Da noi con 12, 15 o 20 euro si esce con una vera borsa di pelle.

Come sta cambiando il mercato dell’usato?

Oggi c’è più concorrenza, ci sono tante piattaforme online, si vende sui social. Noi però rispetto all’online abbiamo un grande vantaggio: il cliente porta l’oggetto e aspetta solo il guadagno, non deve fare foto o chattare con gli acquirenti, pensiamo a tutto noi. E ovviamente zero spese di spedizione per chi acquista!

Ci sono stati momenti di difficoltà in questi 10 anni?

Il periodo peggiore è stato il Covid, poi la guerra in Ucraina e in Medio Oriente che hanno aumentato i costi. Durante la guerra in Ucraina abbiamo organizzato anche una campagna di solidarietà per inviare vestiti.

Come li avete superati?

In dieci anni abbiamo costruito un rapporto solidissimo con i clienti: quando abbiamo riaperto dopo il Covid sono tornati tutti in negozio. Abbiamo oltre 2.500 fornitori, persone che consegnano spesso e che vengono sempre pagate. Il passaparola è la nostra forza: familiari, amici, clienti storici. Chi ci conosce rimane e torna sempre da noi. Siamo convinti che l’ordine, la pulizia e la serietà possono cambiare l’idea dell’usato e siano sempre una garanzia di successo.

MERCATINO SHOPPING BAZAR

Via Nomentana 581/585 Fonte Nuova