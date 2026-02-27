TIVOLI – I Vigili del Fuoco celebrano l’87esimo anniversario dalla fondazione del Corpo

Si è tenuta stamane, venerdì 27 febbraio, anche presso la caserma di via Val Gardena a Villa Adriana la celebrazione dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco avvenuta nel 1939.

All’evento hanno preso parte gli operatori di Protezione civile della “Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli-AVRST” che hanno omaggiato i pompieri con un post sulla pagina Facebook.

“Oggi celebriamo l’87° anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco! – scrivono i volontari della AVRST – Una storia lunga quasi un secolo, fatta di dedizione, coraggio e professionalità che ha reso il Corpo un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.

Ogni intervento, ogni soccorso, ogni vita salvata è il risultato di una professionalità forgiata nel sacrificio e nell’abnegazione.

I Vigili del Fuoco continuano a rispondere a emergenze sempre più complesse: dalla transizione tecnologica al cambiamento climatico, dagli incendi boschivi ai terremoti, dalle alluvioni agli incidenti industriali.

Il vostro impegno è un esempio di dedizione e servizio per la comunità”.

In occasione della celebrazione dell’istituzione del Corpo Nazionale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un augurio a tutti i Vigili del fuoco.

“La celebrazione dell’istituzione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la prima volta il 27 febbraio, costituisce l’occasione per rinnovare la riconoscenza e la gratitudine della Repubblica a quanti ogni giorno dedicano il proprio impegno alla difesa e all’incolumità delle persone, alla salvaguardia dei beni e all’affermazione di una sempre più diffusa cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi.

A tutti i Vigili del Fuoco e ai loro cari formulo gli auguri di buona festa”.

La giornata di celebrazione si è svolta questa mattina, venerdì 27 febbraio, nei locali del Teatro Argentina di Roma, nello stesso luogo dove 140 anni fa si riunì per la prima volta il Congresso dei Corpi dei civici di pompieri d’Italia, primo passo del lungo cammino che portò alla nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1939.

Alla cerimonia hanno partecipato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il sottosegretario on. Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento Attilio Visconti, e il Capo del Corpo Nazionale Eros Mannino.

L’evento è stato aperto dal saluto del Capo Dipartimento Visconti, che ha letto il messaggio del Presidente Mattarella.