GUIDONIA – Scomparsa da 24 ore, chi ha visto Elisa?

Si chiama Elisa Quattrocchi, ha 33 anni e di lei non si hanno più notizie da 24 ore.

Per questo oggi, giovedì 5 marzo, i familiari hanno lanciato un appello di ricerca scomparsa attraverso “Penelope Lazio”, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Elisa è scomparsa da Guidonia ieri, mercoledì 4 marzo, pertanto sono da attenzione la zona di Roma Est, le stazioni metro e le stazioni ferroviarie.

Alta un metro e 67 per 50 chilogrammi, Elisa è piccola di corporatura, ha capelli lunghi e occhi castani.

Ha diversi tatuaggi: una testa di medusa sulla coscia destra, una giarrettiera sulla coscia sinistra, il braccio destro è completamente tatuato e il sinistro presenta la scritta “inevitabile”.

Secondo l’appello di “Penelope” potrebbe avere bisogno di aiuto.

Per info e segnalazioni contattare Pronto Penelope al numero 339 6514799 oppure il Numero Unico per le Emergenze 112.