TIVOLI – Giorgia Meloni mamma: è alla gara di danza della figlia

Occhiali da sole per mimetizzarsi, piumino smanicato e tenuta sportiva.

E come una mamma qualsiasi, si è seduta sugli spalti per sostenere la figlia durante tutta la gara.

E’ il sabato 7 marzo di Giorgia Meloni.

Ieri la Presidente del Consiglio è venuta al Palasport Paolo Tosto di Tivoli, in occasione dei Campionati Regionali Lazio FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali), una competizione di due giorni organizzata dal Comitato Regionale Lazio.

Nella giornata dedicata alle Danze Accademiche la figlia Ginevra, atleta della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, è stata protagonista della gara di Modern Contemporary a squadre Under 11 Classe C.

Per la cronaca sugli spalti sono stati avvistati anche il giornalista Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e papà della piccola protagonista della giornata, e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida giunto a Tivoli per sostenere le figlie nella stessa gara di danza.