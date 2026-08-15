CALCIO – Il Guidonia la ribalta a Grosseto

Sport, Tiburno Quotidiano /

Sotto 2-0 dopo appena 15 minuti, la squadra di mister Lopez reagisce e ribalta tutto: Baroni, Sannipoli e Mastrantonio firmano il 3-2

di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia Montecelio 1937 FC di mister Lopez continua a convincere. Dopo aver vinto praticamente tutte le amichevoli estive, la squadra inaugura la stagione ufficiale con una splendida vittoria in trasferta sul campo del Grosseto: 3-2 il risultato finale valevole per la Coppa Italia di categoria.

Partenza shock dei padroni di casa, avanti 2-0, ma il Guidonia reagisce con Baroni prima dell’intervallo. Nella ripresa la rimonta firmata Sannipoli e Mastrantonio regala ai giallorossoblù un successo pesante.

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