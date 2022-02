GUIDONIA – Città Sicura, 30 mila euro di straordinari alla Polizia Locale

Si chiama “Guidonia Montecelio Sicura 2021”, è il progetto della Polizia Locale finanziato coi proventi delle sanzioni amministrative per perlustrare a tappeto la Città dell’Aria di giorno e di notte. Servizi svolti per cinque mesi in orario straordinario per un importo complessivo di 29 mila 811 euro e 43 centesimi.

E’ la somma liquidata dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi con la determina numero 18 firmata giovedì 17 febbraio e pubblicata ieri, mercoledì 23 febbraio. L’importo si riferisce al periodo compreso tra agosto e dicembre 2021.

Vale la pena ricordare che l’articolo 208 del Codice della Strada prevede che i proventi delle multe possano essere destinati a forme flessibili di lavoro, oppure al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, oltre ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni previste per chi guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti.