SACROFANO – Via ai lavori da un milione e mezzo di euro per riqualificare la piscina comunale

Al via a Sacrofano il Cantiere PUI Sport per la riqualificazione del Centro Sportivo Comunale M. Di Piero, tra i molteplici interventi finanziati sul territorio da Città metropolitana di Roma Capitale, parte delle azioni previste nel Piano Strategico Metropolitano (PSM) all’interno del Progetto Poli di sport, benessere e disabilità, finalizzate alla realizzazione di poli sportivi e di parchi urbani attrezzati e accessibili dove lo sport è considerato lo strumento chiave per la promozione e il miglioramento della qualità della vita delle persone.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna e la Consigliera metropolitana Nicoletta Irato hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione assieme alla Sindaca del Comune di Sacrofano, Patrizia Nicolini.

L’impianto sportivo comunale è un impianto polivalente, che accoglie un campo da calcio a 11, un campo da calcio a 5, un campo polivalente, una pista campestre in erba naturale, oltre alle strutture di pertinenza con spogliatoi, area bar-segreteria, una tribuna parzialmente coperta e l’impianto piscina.

Secondo un comunicato stampa di Città Metropolitana di Roma Capitale, il progetto finanziato dal PUI Sport con 1,5 milioni di euro, ha l’obiettivo prioritario di migliorare l’accessibilità dell’impianto e intervenire sulla rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture. In particolare, gli interventi riguarderanno i locali piscina e gli spazi esterni (adeguamento degli spazi di preparazione atletica, sistemazione esterna delle aree verdi e dei percorsi, recinzione).

Si prevede la ristrutturazione della vasca, la messa a norma e l’efficientamento energetico della piscina e degli spogliatoi, oltre alla rigenerazione delle aree esterne, per offrire all’intera comunità un ventaglio più ampio di discipline sportive e creare spazi di aggregazione sociale e culturale.

L’attenzione all’accessibilità caratterizza tutte le opere del PUI Sport, per favorire l’attività sportiva e il conseguente benessere psicofisico in particolare delle persone disabili.

Inclusione e integrazione sociale sono le linee guida seguite per la definizione di questi interventi, che non solo restituiscono ai cittadini, dal punto di vista strutturale, aree pubbliche pienamente funzionali, sostenibili e accessibili, ma pensano anche a come questi spazi verranno diffusi, migliorando benessere e qualità della vita di ogni componente delle comunità.