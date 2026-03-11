MONTEROTONDO – Lo scrittore Daniele Mencarelli presenta il romanzo “Quattro presunti familiari”

La libreria Ubik di Monterotondo apre le porte a una delle voci più intense della narrativa italiana contemporanea.
Domenica 15 marzo alle ore 17.30, negli spazi della libreria in via Adige 2A, lo scrittore Daniele Mencarelli presenterà il suo nuovo romanzo “Quattro presunti familiari”, pubblicato da Sellerio.
Autore tra i più letti degli ultimi anni, Mencarelli ha firmato anche “Tutto chiede salvezza”, libro da cui è stata tratta l’omonima serie televisiva di grande successo.
Nel suo nuovo lavoro lo scrittore torna a esplorare i legami familiari, le fragilità e le tensioni che attraversano le relazioni umane, con il suo stile diretto e profondamente umano.
Durante l’incontro l’autore dialogherà con Monica Di Dionisio.
Alcuni brani del romanzo saranno letti da Giulia Cavallini, offrendo al pubblico un assaggio della storia e delle atmosfere del libro.
L’appuntamento rappresenta un’occasione per incontrare da vicino l’autore e scoprire il suo nuovo romanzo in un momento di confronto diretto con i lettori.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.