Insieme per Fiano, inaugurazione comitato elettorale

Verrà inaugurato domani pomeriggio, sabato 17 luglio alle ore 17:30 a Via Gramsci 43 il comitato elettorale della lista Insieme per Fiano, in appoggio al candidato sindaco Nicola Santarelli.

All’evento prenderanno parte Mauro Alessandri, Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Bruno Astorre, segretario regionale del PD e Marietta Tidei, consigliera di Italia Viva alla Regione Lazio.

Nicola Santarelli nella sua corsa a sindaco di Fiano è infatti appoggiato oltre che dal Pd, il suo partito, da Italia Viva, Azione Fiano e Europa Verde.

Nel corso della serata prenderanno la parola anche due candidati al consiglio comunale, Laura Di Giovanni e Alessio Di Giorgi.

Gli organizzatori fanno sapere che tutto si svolgerà in norma con le attuali disposizioni anti-Covid 19 e raccomandano a tutti i partecipanti l’uso della mascherina.