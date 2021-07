Da Domenico Sommella, presidente della Rete Italiana Disabili, riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno Sindaco Barbet, volevo metterla al corrente delle numerose inadempienze verso i disabili da parte di questo nostro comune di Guidonia Montecelio.

Come volevasi dimostrare, siamo sempre alle solite nei riguardi dei portatori di handicap in via Mazzini a Villanova, dove sono state effettuati dei lavori di ripristino della sede stradale.

Guarda un po’, per ripristinare la sede stradale è stata sfasciata la rampa d’accesso al marciapiede riservata ai disabili i quali non possono più salirvi per andare a scuola.

Mi rivolgo a lei, sindaco Barbet, questo è quello che lei fa: non fa controllare se i lavori vengono realizzati per bene?

E’ inutile vantarsi di aver fatto dei lavori ordinari a Guidonia: la rampa di via Mazzini a Villanova che lei vede in fotografia è stata segnalata da 30 giorni a tutti gli uffici competenti del Comune.

Ed è l’ultima di una lunga serie di inadempienze da parte sua e di tutta la sua struttura comunale verso i disabili.

Come lei ha potuto notare durante la sua visita a Villanova in concomitanza con la festa patronale, insieme a me e ad altre persone disabili lei ha filmato con il suo telefonino come erano conciati tutti i marciapiedi.

Ebbene io personalmente sono inorridito ed arrabbiato, lei non ha fatto nulla – ripeto nulla – per poter riparare questi marciapiedi.

E non mi venga a dire che non ci sono soldi perché lei insieme alla sua amministrazione in questi 4 anni avreste dovuto provvedere anche a reperire i fondi per questi interventi: i disabili non sono merce di scambio elettorale né per lei né per altri, sono persone come tante che devono vivere nel proprio paese degnamente perché pagano anche le tasse.

Se non lo sa, Lei è obbligato – ripeto obbligato – a far sì che la vita a Guidonia Montecelio sia adatta per tutti, ripeto tutti.

Lei in 4 anni non ha fatto nulla di concreto nei riguardi di noi disabili, nemmeno aver tentato di preparare un progetto previsto per legge sulle barriere architettoniche (In ambito nazionale i Peba sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992), nonostante le innumerevole mie richieste e i miei consigli per iniziare ad adattare la città di Guidonia Montecelio verso un futuro migliore per tutti.

In questi quattro anni sono stati pubblicati numerosi bandi di concorso per ottenere finanziamenti dalla Regione Lazio per il Peba: vorrei sapere da lei se la sua amministrazione ha partecipato a tali bandi e se è riuscita a ottenere le sovvenzioni. E in tal caso come li ha impiegati? Possiamo saperlo?

Mi dispiace, Signor Sindaco Barbet, sono finiti i tempi in cui lei dava soltanto risposte senza agire in modo concreto in tutto e per tutto, quindi si dia da fare per questi ultimi giorni che le sono rimasti da primo cittadino di Guidonia Montecelio

La ringrazio, le auguro buona giornata e buon lavoro se riescie a concludere qualcosa per i disabili”.