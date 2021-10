Nelle REMS della ASL Roma 5 un corso di fotografia

“Con una nuova prospettiva”, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale la ASL Roma 5 rilancia l’iniziativa formativa intrapresa all’interno delle REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Palombara Sabina e Subiaco. Per i pazienti delle REMS un corso di fotografia: la fotografia come mezzo di espressione personale e strumento di racconto e lettura della realtà attraverso l’analisi della realtà.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health Day) è un’iniziativa che si celebra il 10 ottobre di ogni anno. Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, promuove – tramite campagne e attività – la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale. Il tema scelto per il 2021 è: “Salute Mentale in un mondo ineguale”, il fine è quello di evitare la disparità di trattamento e di qualità dell’assistenza fornita tra chi soffre di malattie mentali e chi di altre patologie.