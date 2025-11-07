MARCELLINA – “Il Nastro Rosa”, informazione e prevenzione del tumore alla mammella

Domani, sabato 8 novembre alle ore 16:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Marcellina, si terrà un incontro per la Campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno nell’ambito dell’Ottobre Rosa, “Il Nastro Rosa” quarta edizione – Il tumore alla mammella informazione e prevenzione.

Presentano e moderano l’evento l’Assessora con delega ai Servizi Sociali, Pari opportunità, Sport Simona Lucci e la Vice Sindaco e Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Alessandra Danieli.

Interverrà il Sindaco del Comune di Marcellina Alessandro Lundini.

Tra gli ospiti: la Dottoressa Giovanna Rizzitiello, Medico di medicina generale e Referente delle Associazioni di volontariato presso la ASL Roma 5, interverrà su “Partecipazione attiva delle Associazioni nella Rete Oncologica ASL Roma 5: Stato dell’Arte”; la Dottoressa Laura Rossetti, titolare della sede farmaceutica di Marcellina e Villanova, spiegherà il “Ruolo della farmacia nella prevenzione oncologica e nell’assistenza al malato oncologico”.

Interviene anche la dermopigmentista medicale Valentina Zatti. Inoltre il Dottor Angeloluca De Quarto, UPC multi presidio ASL Roma 2 ospedale Sandro Pertini Sant’Eugenio, darà il suo contributo su “Tumore mammario: l’importanza della diagnosi precoce”; la Dottoressa Rosa Saltarelli, Responsabile UOC oncologia ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli e referente del coordinamento Oncologico Aziendale Territoriale ASL Roma 5 – Rete Oncologica Regione Lazio, descriverà la “Implementazione della Rete Oncologica della ASL Roma 5 nell’ultimo anno”.