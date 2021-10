“Impossibile vivere con mia moglie in casa, meglio il carcere”. Ieri sera un albanese di trent’anni si è presentato nella tenenza dei carabinieri di Guidonia con la strana richiesta. L’uomo a domiciliari per altri reati ha chiesto di voler finire subito dietro alle sbarre. I militari hanno “esaudito” il suo desiderio, arrestandolo con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari, e l’autorità giudiziaria, informata sulla situazione, ha disposto il trasferimento in carcere.

