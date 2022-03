Teatro, Andrea Renzi domenica al Chiosciotte di Montecelio

Domenica 27 marzo, ore 18.30, terzo appuntamento di “Esodo – Stagione 2022 del Teatro Chisciotte”. Sarà a Montecelio Andrea Renzi, noto attore e regista italiano di Teatri Uniti, che presenterà al nostro pubblico un suo adattamento teatrale del racconto dello scrittore napoletano Raffaele La Capria “La neve del Vesuvio”.

Andrea Renzi è stato il protagonista, insieme a Toni Servillo, del primo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino, “L’uomo in più”. Ha inoltre lavorato con Ferzan Ozpetek, Antonio Capuano, Carlo Virzì, Gabriele Salvatores e Mario Martone. Insomma, per la nostra comunità una bella possibilità di vedere all’opera un artista di livello nazionale.

“Alla fine dello spettacolo – riporta in una nota il teatro – noi chiosciottisti attiveremo una raccolta fondi per i bambini che stanno fuggendo dalla guerra in Ucraina. Il ricavato verrà devoluto agli amici volontari di Time4life che stanno aiutando i profughi in queste ore al confine fra Ucraina e Romania. Un motivo in più per venire a teatro. In tanti”.

INGRESSO LIBERO. per partecipare prenotare al n. 3914093323