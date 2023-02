Ruba il go kart del vicino, filmato in diretta (il video)

In azione a San Polo dei Cavalieri il ladro più disinvolto del mondo. Ruba il go kart del dirimpettaio assieme a un amico, e poi dopo averlo ammirato un po’ in strada forse per accertarsi che fosse funzionante, lo parcheggia dentro casa, in cucina. Una scena registrata che non lascia alcun dubbio all’immaginazione (VEDI SOTTO). Pochi minuti dopo i carabinieri bussano alla porta. E quel go kart parcheggiato vicino a una tavola apparecchiata e non in strada, dove, ben coperto, l’aveva lasciato il proprietario, diventa la prova schiacciante a suo carico. E’ successo domenica sera in una viuzza senza uscita all’imbocco del paese.

Per il giovane, un ventenne di origine romene, è scattato l’arresto, mentre per l’amico la denuncia in stato di libertà.

Il go kart, però, non è stata l’unica “sorpresa” trovata in casa dove il ladro era ospite da mesi. Fuori dalla porta è stata trovata anche una moto, una Honda 750, ormai smontata e rubata due giorni prima allo stesso vicino. Alcuni pezzi invece era stati accatastati in casa. Altri insieme al libretto di immatricolazione sono proprio spariti.

La famiglia di San Polo, dopo l’incubo di due furti in 48 ore, non ha potuto contare, però, troppo sul sollievo dell’arresto.

Dopo poche ore il ladro era già tornato a casa. Il giudice ne ha prima disposto i domiciliari e poi, dopo la convalida del fermo, la liberazione in attesa del processo. Il ventenne romeno, infatti, è risultato incensurato.

“Ringraziamo i carabinieri per il lavoro svolto, sono stati velocissimi nell’intervenire – spiega il derubato – ma affacciarsi e rivedere libero chi ti ha rubato, e per ben due volte, praticamente in casa, sa di beffa. Certe violazioni possono togliere la serenità nelle famiglie. Io ho scelto di crescere i miei figli qui per la tranquillità, pur non essendo originario di San Polo: ora mia moglie ha paura pure di uscire da sola di sera per quanto accaduto”.