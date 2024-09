SAMBUCI - “The Well”, il film di Federico Zampaglione è terzo in Usa

“The Well Movie è sul podio ( #3) degli horror più visti di America su iTunes”.

Il set delle riprese nel Castello Theodoli di Sambuci dove l’horror “The Well” è stato girato nel 2023

Oggi, lunedì 9 settembre, ad annunciare il traguardo con un post sulla pagina Facebook dei “Tiromancino”, è Federico Zampaglione, il frontman e regista di “The Well”, il film horror girato nel 2023 nel Castello Theodoli di Sambuci, oltre che nei sotterranei del Castello Cenci Bolognetti di Vicovaro, nell’Oasi francescana di Mandela e nella Selva di Saracinesco.

Alessandro Tapini della “Tibur Tivoli Film Commission” insieme all’attrice Lauren Lavera, protagonista del film

Location selezionate dalla “Tibur Tivoli Film Commission”, l’associazione che da un decennio ha reso protagonista di film e serie tv i luoghi più belli della Valle Aniene.

Le maschere dell’artista tiburtino Gianni Lopez compaiono nell’horror di Federico Zampaglione

Luoghi che hanno contribuito al successo di “The Well”, terzo negli Stati Uniti in termini di visualizzazioni su iTunes subito dopo capolavori horror come “Longlegs” e “Oddity”.

Un orgoglio per la Valle dell’Aniene, tanto più che sul set hanno collaborato anche oltre trenta studenti del Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani e dell’Istituto tecnico Enrico Fermi di Tivoli, impegnati nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Il film è ambientato nel 1993 proprio nel Borgo di Sambuci, dove la giovane restauratrice americana Lisa Gray arriva con il compito di restaurare un antico dipinto di un pittore di nome Arcano, risalente al 1493 custodito nella villa della duchessa Emma Fosca Malvisi.

Lisa ha solo due settimane di tempo per svolgere il suo lavoro, con una forte penalità a livello economico qualora non ci riuscisse. La restauratrice fa la conoscenza di Giulia, la figlia tredicenne della duchessa e la trova scontrosa e reticente, come se qualcosa la turbasse.

Nel frattempo, tre persone con cui Lisa aveva fatto amicizia vengono catturate e rinchiuse in celle sotterranee disposte intorno a un antico pozzo, sorvegliate da un energumeno dalle pessime intenzioni.

Lisa procede nel suo lavoro, ma incubi e visioni la turbano, mentre un terribile segreto aleggia intorno a lei.