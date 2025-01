“Grazie per il lavoro svolto”, la lettera di gratitudine di Giorgio al Questore di Roma

“Signor Questore di Roma, mi rivolgo a Lei per ringraziare la Polizia di Stato per l’operato altamente emerito che sta svolgendo in favore di questa meravigliosa metropoli per salvaguardare l’incolumità di noi cittadini”.

Sono le parole di Giorgio, un anziano di 87 anni, ospite della casa di cura Taylor di via delle Spighe, nel quartiere romano di Centocelle.

In una lettera di profonda gratitudine, scritta di suo pugno, Giorgio si è rivolto al Questore Roberto Massucci, originario di Sant’Angelo Romano, per manifestare la sua sentita riconoscenza come orgoglioso cittadino di una “meravigliosa metropoli” per il quotidiano lavoro “altamente emerito” svolto dai “suoi” poliziotti a tutela della collettività.

Sono stati proprio due dei “suoi” poliziotti, venerdì pomeriggio, a fare una sorpresa a Giorgio per stringergli la mano e regalargli un sorriso consegnandogli di persona una commossa lettera di ringraziamento del Questore a nome di tutta la Polizia di Stato capitolina.