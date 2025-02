TIVOLI – La giunta Innocenzi chiede il titolo di Città per attrarre più turisti

L’attribuzione permetterebbe al comune di collocarsi a un più adeguato livello fra le città italiane e mediterranee meta di turismo. Per questo la giunta comunale di Tivoli ha presentato istanza di concessione del titolo di “Città” da parte del Presidente della Repubblica.

Lo stabilisce la delibera numero 28 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata giovedì 30 gennaio dall’Esecutivo diretto dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene approvata l’inoltro di apposita istanza al Ministro dell’Interno per ottenere il titolo di “Città” al Comune di Tivoli. Nelle motivazioni la giunta Innocenzi sottolinea tutte le caratteristiche per meritare il titolo, a cominciare dai quasi 60.000 abitanti, passando per una notevole estensione territoriale, fino al rilevante patrimonio culturale e naturale.

A incidere sul riconoscimento ci sono anche la sede del presidio sanitario più importante del territorio, ossia l’Ospedale San Giovanni Evangelista, esistente a partire dal XIV secolo e la Chiesa omonima adiacente con affreschi attribuiti ad Antoniazzo Romano o Melozzo da Forlì, oltre all’opera scultorea attribuita ai Della Robbia.

Nell’istanza per il riconoscimento del titolo di “Città” di Tivoli la giunta elenca anche la sede di un importante Tribunale civile e penale ubicato in un palazzo edificato in viale Arnaldi nel 1729 dai Gesuiti per ospitare i nobili romani per la loro villeggiatura, in cui alloggiarono Papi, tra i quali Leone XII nel 1826, Gregorio XVI e Pio IX nel 1846.

Un complesso, Palazzo Arnaldi, che ha avuto poi varie destinazioni, tra cui scuola statale, riformatorio e seminario.

La giunta Innocenzi fa presente al Capo dello Stato che a Tivoli sono presenti anche il Commissario di Polizia, la Stazione Carabinieri, la sede INAIL ed INPS, il Centro per l’Impiego e l’Agenzia delle Entrate.

Tale operazione ben si inserisce nelle politiche di promozione del territorio messe in atto all’Amministrazione Comunale.