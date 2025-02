FONTE NUOVA – Discariche abusive: 4 “zozzoni” beccati dalle foto-trappole e denunciati

Sono iniziati su tutto il territorio del Comune di Fonte Nuova una serie di interventi di bonifica a cura del servizio Ambiente con l’ATI Etambiente/Paoletti Ecologia in qualità di ditta incaricata del servizio di igiene urbana, finalizzati all’eliminazione dei rifiuti abbandonati.

Il Prefetto Filippo Santarelli, Commissario Straordinario del Comune di Fonte Nuova

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale guidata dal Commissario Straordinario Prefetto Filippo Santarelli che sin dall’inizio del mandato si è mostrato intenzionato a risolvere la piaga delle discariche abusive.

Alcune immagini delle discariche abusive bonificate

Nel corso degli ultimi mesi, infatti, diverse zone del Comune sono state oggetto di degrado a causa dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, un fenomeno che non solo compromette l’ambiente, ma danneggia anche l’immagine del territorio.

La Polizia Locale di Fonte Nuova, in collaborazione con il Servizio Ambiente e la Protezione Civile, prosegue ‘attività di contrasto alle discariche abusive: grazie all’utilizzo dello strumento delle foto-trappole, gli agenti hanno elevato 12 sanzioni con multa pecuniaria fino a 600 euro e relativo ripristino dei luoghi da parte dei trasgressori come da normativa, nonché trasmesso alla Procura di Tivoli 4 informative di reato che prevede un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro in caso di condanna, nonché bonifica dei luoghi a spese del contravventore.

Nel comunicato stampa viene evidenziato che la lotta contro l’inquinamento e la tutela dell’ambiente rappresentano priorità indiscutibili per il Commissario Straordinario Prefetto Filippo Santarelli che ha intrapreso un dialogo assiduo sia con le realtà sensibili presenti sul territorio sia con gli uffici competenti a tutelare la bellezza naturale e a promuovere la cultura della responsabilità ambientale.

Grazie a un progetto del Dipartimento III di Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio “Aree Protette e Tutela della Biodiversità”, verrà, inoltre, potenziato il sistema di videosorveglianza, che si configura come uno strumento cruciale per prevenire comportamenti incivili, dissuadere i trasgressori e garantire un maggiore controllo delle aree maggiormente vulnerabili.

Il Prefetto Filippo Santarelli coglie l’occasione per chiedere la collaborazione di tutti i cittadini, affinché adottino comportamenti responsabili e contribuiscano a segnalare eventuali zone degradate.