MONTEROTONDO – Scomparso da un mese e mezzo, Giuseppe è stato ritrovato

Terminate le ore di angoscia per la famiglia di Giuseppe C., il 60enne italiano scomparso da Monterotondo lo scorso 2 febbraio.

L’uomo è stato ritrovato nella giornata di ieri, venerdì 14 marzo, allo Scalo.

Nella notte tra sabato primo febbraio e domenica 2 febbraio Giuseppe si era allontanato da casa saltando dal balcone del suo appartamento al primo piano, dove abita insieme alla sorella e al cognato.

Non vedendolo rincasare nella giornata di domenica 2 febbraio e non riuscendo a mettersi telefonicamente in contatto con lui, la sorella e il cognato avevano sporto denuncia alle forze dell’ordine ed erano partite le ricerche risultate complesse in quanto Giuseppe non aveva con sé soldi, cellulare e documenti,

Nei giorni successivi, i familiari in ansia avevano lanciato un primo appello di ricerca attraverso “Penelope Lazio Odv”, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Col passare delle ore era aumentata la preoccupazione dei familiari che il 10 febbraio avevano lanciato un secondo appello attraverso il sito di “Chi l’ha visto?”, il programma di Rai3 condotto dalla giornalista Federica Sciarelli.

L’incubo è finito.