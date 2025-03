TIVOLI – “Domina”, festa per i dieci anni del gruppo biker femminile

Sono il motore organizzativo di ogni iniziativa solidale, curandone ogni dettaglio con dedizione e passione.

Un Decennio di Impegno, Proiettate verso il Futuro.

Alcune componenti del gruppo “Domina” in una foto di repertorio

E’ il traguardo raggiunto dalle donne del gruppo “Domina”, la parte femminile dell’associazione “8212”, il gruppo biker che da anni su Roma e Provincia è impegnato in iniziative ed eventi sociali e di solidarietà.

Sopra e sotto, alcuni momenti della festa per i dieci anni di attività del gruppo “Domina”

Il 4 marzo “Domina” ha compiuto dieci anni di attività, per questo sabato 8 marzo – in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne – è stata organizzata una festa in onore delle componenti presso “The Eagle Nest”, il Cuore della Comunità biker in via del Barco, a Tivoli Terme.

Donati fiori a tutte le presenti, musica e balli. Una parete della sede del Club è stata dedicata all’esposizione delle foto di tutti gli eventi ai quali hanno preso parte da protagoniste.

Altre foto di repertorio del gruppo “Domina”

“Nel mondo motociclistico, la fratellanza e la solidarietà sono valori sacri – spiegano gli organizzatori della festa – e le DOMINA ne sono la dimostrazione.

Con le loro moto, o dietro i loro compagni, partecipando ad eventi su strada un po’ ovunque, mantenendo vivo lo spirito del club e della famiglia.

Ma il loro contributo non si ferma qui: dietro le quinte, sono il motore organizzativo di ogni iniziativa solidale, curando ogni dettaglio con dedizione e passione”.

“The Eagle Nest è più di un punto di ritrovo: è una casa per chi condivide gli stessi ideali – proseguono gli organizzatori parlando della sede del CLub – Le DOMINA giocano un ruolo fondamentale nella sua gestione, creando un ambiente in cui ognuno si sente parte di una grande famiglia”.

“Dopo dieci anni di attività, il gruppo DOMINA non si ferma, non conosce la resa – concludono gli organizzatori dell’associazione “8212” – Il loro obiettivo è continuare il proprio percorso, per espandere il loro impatto benefico e ispirare sempre più donne ad essere protagoniste.

Perché essere DOMINA non significa solo appartenere a una comunità di motociclisti, ma rappresentare una forza attiva nella società, con il coraggio di fare la differenza.

In un mondo che spesso sottovaluta il ruolo delle donne, loro dimostrano che la strada appartiene a tutti, e che dietro ogni uomo c’è una grande DONNA”.