FONTE NUOVA – Paolo Marino, l’ultimo saluto al motociclista morto sulla Nomentana

Si terrà domani pomeriggio, lunedì 17 marzo, alle ore 15.00 il funerale di Paolo Marino, il 48enne di Tor Lupara di Fonte Nuova, deceduto mercoledì mattina 12 marzo in seguito ad un incidente in moto al chilometro 16 della via Nomentana, nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La funzione sarà celebrata presso la Chiesa Cristiana Evangelica KARISMA sita in Via di Tor Cervara 34, a Roma.

A distanza di 4 giorni dalla tragedia costata la vita a Paolo Marino la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli agenti del III gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Per questo i familiari dell’uomo, sposato e padre di due figlie, hanno deciso di lanciare un appello per la ricerca di testimoni attraverso il quotidiano on line Tiburno.Tv (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Vogliamo sapere com’è morto Paolo“, spiega il fratello Andrea.