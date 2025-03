TIVOLI - I liceali fanno apprendistato in Comune

I liceali tiburtini fanno apprendistato in Comune.

Lo stabilisce la delibera numero 72 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata ieri, martedì 25 marzo, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene approvata la convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE - tra l’Ente e l’Istituto d’Istruzione “Publio Elio Adriano” per consentire agli studenti del Liceo Classico e del Liceo Artistico di svolgere negli uffici di Palazzo San Bernardino i cosiddetti Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ovvero l’ex Alternanza scuola lavoro.

La giunta ha accolto la richiesta della dirigente scolastica Sandra Vignoli, finalizzata ad integrare la formazione scolastica con la formazione professionale e a favorire lo studente nelle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Successivamente alla Convenzione saranno di volta in volta definiti i progetti formativi.

L’Istituto di Istruzione Superiore provvederà ad assicurare i tirocinanti presso l’INAIL e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in caso di infortuni.