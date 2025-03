GUIDONIA –Al Teatro Imperiale il Film Festival “Professione Cinema”

Si svolgerà da domani, venerdì 28 marzo, a domenica 30 marzo 2025, presso il Teatro Imperiale di Guidonia, la Prima Edizione del Guidonia Montecelio Film Festival “Professione Cinema”.

Una tre giorni di proiezioni, talk con registi ed attori, e tutte le professioni del mondo del cinema organizzata dall’associazione Villa 26 Academy 26, con la Direzione Artistica dell’attore e regista Massimiliano Dau, in collaborazione col Centro di aggregazione giovanile “Il Presente”, l’associazione “Il Fosso” e l’associazione culturale “Stralunatiche Teatro”.

Madrina della manifestazione Emma Nitti, in arte Grace Hall.

La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Guidonia Montecelio, e forte è stata la volontà di portare un evento del genere sul territorio.

Ricco e variegato il programma della manifestazione (CLICCA E LEGGI IL PROGRAMMA).

La tre giorni inizia domani pomeriggio alle ore 16 con un approfondimento sui finanziamenti agli audiovisivi.

Alle 17,45 Arturo Mariani, calciatore della Roma e della Nazionale Amputati, insieme alla sua Academy Proabile.

Dalle 18 sul palco si alterneranno Momo e Kika, Lallo Circosta, quindi il “Guidonia Calcio, Casa Abis e infine la proiezione dei corti.

In particolare domani, venerdì 28 marzo alle 19.30,il presidende della Società Guidoniana Mauro Fusano ed il calciatore Spinosa parteciperanno al “Guidonia Montecelio Film Festival, rispondendo alle domande dei presentatori Massimiliano Dau ed Emma Nitti.

Ci sarà possibilità di capire come la società e la squadra intenderanno affrontare il resto della stagione agonistica.

La squadra di Mister Ginestra a quota 53 punti è seconda in classifica a sole due lunghezze dalla primatista.

Insomma una occasione per ascoltare da vicino i protagonisti di questa importante stagione calcistica

” Il nostro territorio ha sempre avuto un rapporto importante con il mondo del cinema, a partire da “Mamma Roma” di Pasolini, passando per i “Barbieri di Sicilia” di Franco e Ciccio, fino ad arrivare a “Pantafa” di Emanuele Scaringi e con Kasia Smutniak – ricorda l’Assessore alla cultura Claudio Zarro – Moltissime location del nostro territorio hanno fatto da padrone negli anni addietro ed ancora oggi vengono scelte per la loro bellezza.

Il festival racchiude momenti di formazione dei vari settori (scenografia, fotografia, regia, colonne sonore ecc) e momenti di confronto col pubblico e con attori e registi.

Verranno presentati dei corti e premiati quelli migliori, in una 3 giorni che prevede, solo per citare qualche nome, Momo e Kika, Lallo Circosta, Daniele Vicari, Emanuele Scaringi, Tiziana Triana, Silvia Paonessa,e Pierluigi Gigante.

In più saranno presenti dei momenti di approfondimento sul finanziamento agli audiovisivi, la domenica mattina una proiezione dedicata ai bambini di “Il robot Selvaggio” e relativi doppiatori e il coinvolgimento di buona parte del tessuto associativo e culturale della nostra città”.

Per prenotare i biglietti si può scrivere a guidoniamonteceliofilmfestival@gmail.com oppure mandare un messaggio WhatsApp al 3759521434