Il Punto Digitale Facile del Consorzio Valle del Tevere, presso il Comune di Castelnuovo di Porto, CERP Centro Educativo Ricreativo Permanente Centro Giovani Alessia Palmucci organizza due giornate di supporto didattico gratuito per accompagnare gli studenti di terza media nella preparazione all’esame.

Durante gli incontri, ragazze e ragazzi impareranno a:

• Scrivere e impaginare la propria tesina;

• Creare una presentazione digitale;

• Utilizzare siti e strumenti utili allo studio.

“Siamo felici di offrire, all’interno del nostro centro giovanile comunale, un’opportunità concreta di crescita e inclusione digitale per i più giovani, supportandoli in un momento importante del loro percorso scolastico – commenta il Sindaco Riccardo Travaglini – Questa iniziativa rappresenta un aiuto concreto per studenti e famiglie, unendo tecnologia e didattica in un ambiente accogliente, dove i ragazzi possono sentirsi seguiti e valorizzati”.

𝐃𝐚𝐭𝐞: Venerdì 9 maggio – Piazzale de Le Terrazze 6

Martedì 13 maggio – Il Mondo di Matteo, Via Marcantonio Colonna

𝐎𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨: 15:00 – 16:30

ℹ 𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐞 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: 331 6159074

infoconsorziovalledeltevere@digitalefacile.online