TIVOLI – Ospedale più bello, si asfalta il piazzale: sosta impossibile per i disabili

Sono iniziati stamane, giovedì 15 maggio, i lavori di manutenzione di parte del piazzale dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Per questo per la giornata di oggi l’accesso al nosocomio dall’ingresso di via Parrozzani resta interdetto a tutti i veicoli, compresi quelli in uso ai disabili che vengono dirottati al varco di via Domenico Giuliani riservato alle ambulanze dirette al pronto soccorso.

La modifica della viabilità prevede inoltre per gli utenti l’ingresso all’ospedale dal portone di legno della Palazzina C.

“Il parcheggio di via Domenico Giuliani ha pochi posti auto e oggi gli stalli delle strisce blu sono tutti occupati: per un disabile parcheggiare è impossibile – è la segnalazione di un lettore alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv – I lavori di rifacimento asfalto non era possibile svolgerli in orario serale o notturno?”.