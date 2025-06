TIVOLI - Nuovi marciapiedi in via Tiburtina, lavori fermi da un mese

“Vorremmo sapere per quale motivo i lavori sono fermi da un mese”.

Il cantiere fermo in via Tiburtina per il rifacimento dei marciapiedi

La segnalazione alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv arriva da via Tiburtina, a Bagni di Tivoli, dove sono in corso i lavori relativi al cosiddetto Programma dei Contratti di quartiere per Bagni e Borgonovo che prevedono il rifacimento di strade, marciapiedi e pubblica illuminazione.

Attualmente il cantiere sulla carreggiata in direzione Roma è fermo dal civico 224 all’intersezione con via Tommaso Neri.

La parrocchia di Santa Sinforosa di via Tiburtina a Tivoli Terme

Nel tratto di strada ha sede la chiesa di Santa Sinforosa che a causa dei lavori in corso ha l’ingresso principale chiuso, per cui i fedeli accedono al luogo di culto dall’entrata laterale in via Tommaso Neri.

Vale la pena ricordare che il 20 novembre 2023 il Comune di Tivoli ha assegnato l’appalto all’impresa “Di Murro Francesco Srl” di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone per un importo contrattuale di 2 milioni 151.042,62, oltre IVA al 10%.

La ditta si è aggiudicata la gara offrendo un ribasso del 25,01% rispetto all’importo dei lavori pari a poco più di quattro milioni di euro. Si tratta di un finanziamento, ottenuto dal Comune di Tivoli nel 2007, parzialmente definanziato nel 2012 e poi sospeso per controversie con ATER e con l’impresa esecutrice, che è stato recuperato dall’amministrazione Proietti e rimodulato grazie all’accordo raggiunto con la stessa Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica.

Il rifacimento di strade e marciapiedi ha inoltre scatenato le proteste dei commercianti di via Tiburtina a Bagni, in particolare dei titolari delle attività sulla carreggiata in direzione Tivoli nel tratto compreso tra via Pio IX e via Nicodemi.

In una raccolta firme protocollata a marzo scorso al sindaco di Tivoli Marco Innocenzi i commercianti hanno lamentato “enormi difficoltà ad esercitare le attività per la mancanza assoluta di soste per auto che rende impossibile ad eventuali clienti di raggiungere il proprio commerciante di fiducia, penalizzando così le numerose attività commerciali ivi esistenti”.

Nella racconta firme gli esercenti avevano richiesto al sindaco di realizzare alcune soste a tempo, come proposto più volte in passato alla precedente amministrazione.

“Visto il momento particolarmente grave per la crisi economica che rende precarie parecchie attività commerciali – avevano concluso i titolari nella raccolta firme al sindaco Innocenzi – e sperando nella sua sensibilità verso le problematiche del mondo del lavoro, rimaniamo a disposizione per ogni possibile collaborazione per la soluzione del problema”.

Da marzo ad oggi nulla è cambiato.