GUIDONIA – Alunni con disabilità, nuovo servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione

Il Comune di Guidonia Montecelio, Area III – Politiche Sociali e Sport, ha approvato il potenziamento del servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione (O.E.P.A.C., ex A.E.C.) rivolto agli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢.

L’intervento prevede l’aumento delle ore di assistenza erogate dal Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale per un totale di 35.100 ore, distribuite nel triennio 2025–2028, così suddivise:

– 6.435 ore, nel 2025;

– 11.700 ore, nel 2026;

– 11.700 ore, nel 2027;

– 5.265 ore, entro il 1º maggio 2028.

“Il servizio, già attivato dal 2 maggio 2025 nelle more della stipula del contratto, risponde all’esigenza di mantenere standard qualitativi di inclusione scolastica e garantire pari diritti ed effettivo accesso all’istruzione per tutti gli alunni con disabilità, in linea con le normative nazionali sulla disabilità e sull’integrazione scolastica”, dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali Cristina Rossi.

“La Città di Guidonia Montecelio, in questi anni di tagli al servizio Oepac-Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, conferma la volontà di investire in servizi essenziali per l’inclusione e il benessere degli studenti, rafforzando il proprio impegno a favore dell’autonomia e della comunicazione personale degli alunni con disabilità.

La strada è ancora lunga perché la domanda di questi servizi, purtroppo, si conferma in continua crescita”, evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo.