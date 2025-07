GUIDONIA – Ruba pc e bevande al Liceo “Majorana”: italiano di origine rom beccato dai carabinieri

Nel sacco erano finiti succhi di frutta, bevande e altri generi alimentari. Ma soprattutto 4 computer, uno dei quali utilizzato dalla Commissione degli esami di maturità con all’interno i dati sensibili di centinaia di studenti.

E’ il bottino che un 25enne italiano di origine rom stava portando via dal Liceo “Ettore Majorana” di Guidonia se non fossero intervenuti i carabinieri.

Per questo il giovane con precedenti specifici è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della Stazione di Tivoli Terme e San Vittorino Romano per furto aggravato ai danni dell’Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298, a Guidonia Montecelio.

Il fatto risale al pomeriggio di domenica 22 giugno.

Il 25enne si era introdotto nell’istituto scavalcando il cancello e forzando una finestra. Ma al momento dell’irruzione è scattato l’allarme antifurto collegato col Numero Unico per le Emergenze 112 e sul posto si sono precipitate due pattuglie.

I militari hanno sorpreso il giovane ladro mentre tentava di uscire dalla scuola con la refurtiva.

In particolare, il ragazzo in alcune aule aveva sottratto quattro computer, di cui uno utilizzato dalla Commissione degli esami di maturità, mentre all’interno del bar interno al Liceo si era appropriato di diversi generi alimentari.

La refurtiva è stata immediatamente restituita all’Istituto superiore.

Il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto concedendo al 25enne la libertà provvisoria in attesa di processo sottoponendolo alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.