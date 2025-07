PALESTRINA – Colon asportato in laparoscopia al paziente oncologico

Viene definito un intervento di estrema complessità: una resezione multiorgano per tumore del colon localmente avanzato, che ha comportato l’asportazione combinata e in blocco di quasi tutto il colon, di parte del pancreas, dello stomaco, del fegato e la milza.

A eseguirlo nei giorni scorsi su un paziente oncologico è stata l’Unità di Chirurgia generale del Presidio Ospedaliero Coniugi Bernardini di Palestrina.

Ne dà notizia in un comunicato stampa diffuso oggi, martedì primo luglio, il Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli sottolineando come l’intervento eseguito interamente per via laparoscopica, rappresenti un risultato di assoluto rilievo nel panorama della chirurgia oncologica mininvasiva.

“Prosegue il potenziamento del Presidio Ospedaliero Coniugi Bernardini di Palestrina – si legge nel comunicato stampa del Direttore Generale – nell’ambito dello sviluppo della Rete Oncologica aziendale della ASL Roma 5. Un percorso che sta portando importanti risultati in termini di qualità e complessità dell’offerta chirurgica nel quadro delle terapie oncologiche multidisciplinari.

Negli ultimi due anni, l’Ospedale di Palestrina è stato oggetto di un progressivo rafforzamento organizzativo e tecnologico.

In particolare, l’Unità di Chirurgia generale ha visto l’insediamento nel 2023 del nuovo Direttore, il Dott. Gianluca Liotta (professionista con ampia esperienza in chirurgia oncologica mininvasiva), l’assunzione di nuovi Chirurghi e il potenziamento dell’Unità di Terapia Intensiva, consolidando la capacità operativa e assistenziale di tutto il reparto.

Grazie a queste strategie di sviluppo, il team chirurgico ha eseguito dal 2023 oltre cento interventi, principalmente di resezione del colon e retto ma anche di gastrectomia totale e resezione di fegato e rene.

La maggior parte degli interventi è stata condotta con tecnica laparoscopica, confermando l’elevato livello tecnico e professionale raggiunto“.

“Tutti gli interventi chirurgici a Palestrina – prosegue Silvia Cavalli – sono programmati nell’ambito del Team Oncologico Multidisciplinare (DMT), che si riunisce settimanalmente in presenza e online. Al Team partecipano tutti gli specialisti della ASL Roma 5 e delle Aziende Sanitarie convenzionate – per le specialità non presenti sul nostro territorio – coinvolti nella Rete Oncologica: Chirurghi, Oncologi, Radioterapisti, Radiologi, Anatomopatologi e altri professionisti. Ogni paziente viene preso in carico secondo decisioni condivise e collegiali, nel rispetto dei più alti standard di cura personalizzata.

Questi importanti traguardi confermano l’impegno della ASL Roma 5 nel garantire ai cittadini un accesso sempre più equo, qualificato e vicino al territorio alle cure oncologiche, valorizzando le competenze professionali e le strutture sanitarie locali”.