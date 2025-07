GUIDONIA – Dieci bellezze in gara per il titolo di “Miss Guidonia”: chi vincerà?

Si terrà stasera, domenica 6 luglio, alle ore 21 la quinta edizione di “Miss Guidonia”.

Nella suggestiva ed elegante “Villa Mura” di via Cristoforo Ferrari, in zona Casa Calda, le dieci finaliste si sfideranno per il titolo di reginetta di bellezza e la fascia di Miss Social, un anno dopo Michelle Mele e Asia Caproni.

Le ragazze protagoniste sono: Elisa D’Alessandris, Allegra Navarra, Giulia Canini, Alexandra Efanov, Melissa Boeru, Maria Vittoria Chichi, Serena Lang, Giorgia Morar, Federica Frizzi e Camilla Temperini.

Organizzata da “Le Spose di…”, anche l’edizione 2025 si preannuncia una grande serata ricca di ospiti e spettacoli dal vivo che si alterneranno alle sfilate delle ragazze in concorso.

Come nelle precedenti edizioni la conduzione è affidata alla coppia ormai ben consolidata composta da Giorgia Di Florido e Mirko Cavallari.

Ospiti d’onore il sindaco Mauro Lombardo il proprietario della catena Maury’s Mauro Fusano.

Confermato lo staff organizzativo composto da Laura Del Vescovo, Estella Presutto e Marco Muratore.

La modella Eleonora D’Alessandro

La modella Francesca Persiani

Il direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista

La giuria è formata dalle modelle Eleonora D’Alessandro e Francesca Persiani insieme al direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista.

Il ballerino Umberto Gaudino, stella della scuola di “Amici” di Maria De Filippi

New entry d’eccezione è il ballerino Umberto Gaudino, stella della scuola di “Amici” di Maria De Filippi.

Il coordinatore del Fitness Center Michele Di Silvio

Il manager Donato Montanari

La responsabile del marketing del Maury’s Laura Galli

Tra i giurati anche il coordinatore del Fitness Center Michele Di Silvio, il manager Donato Montanari e la responsabile del marketing del Maury’s Laura Galli.