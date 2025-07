GUIDONIA – Caccia agli “zozzoni”: in un anno 145 verbali e 38.500 euro di sanzioni

L’Associazione FEDRA ODV ha relazionato all’Amministrazione comunale sulla attività di controllo ambientale condotta dal Nucleo Tutela Ambiente, svolta dal 24 luglio 2024 al 30 giugno 2025, a tutela del decoro urbano e della promozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini.

Secondo una nota dell’amministrazione comunale, Il report evidenzia un bilancio significativo dell’azione di contrasto alle infrazioni ambientali: 145 verbali complessivi emessi per diverse violazioni legate alla gestione dei rifiuti, con un ammontare totale di 38.500 euro in sanzioni amministrative.

La tipologia di infrazione più frequente riguarda l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico, fenomeno che ha generato 60 verbali con sanzione di 500 euro ciascuno, per un totale di 30.000 euro.

Significativo pure il numero di violazioni per errato conferimento dei rifiuti: 85 verbali da 100 euro ciascuno, che hanno comportato sanzioni per complessivi 8.500 euro.

Stando sempre al comunicato stampa dell’amministrazione comunale, il documento evidenzia, inoltre, ulteriori infrazioni disciplinate da normative comunali specifiche, tra cui la mancanza della targa dell’amministratore nei condomini e il conferimento dei rifiuti fuori dai contenitori dedicati.

Il Nucleo Tutela Ambiente sottolinea di avere sviluppato un’articolata strategia operativa che prevede controlli mirati sulla raccolta differenziata presso cittadini, condomini e attività commerciali, oltre al contrasto delle discariche abusive attraverso appostamenti, indagini e presidio delle aree critiche.

La presenza costante sul territorio è garantita da pattuglie mattutine e pomeridiane composte da 2-3 operatori per turno, che operano in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

L’azione del Nucleo Tutela Ambientale si articola in diversi ambiti operativi: servizi ordinari di controllo del rispetto delle ordinanze ambientali al supporto durante manifestazioni pubbliche; gestione del pronto intervento attivo 24 ore su 24; ricezione del pubblico attraverso uno sportello operativo dal lunedì al venerdì.

Particolare attenzione è rivolta alle attività di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza sull’importanza della tutela ambientale, con l’obiettivo di ridurre l’abbandono dei rifiuti, potenziare la raccolta differenziata e creare una deterrenza efficace contro i comportamenti illeciti.

I risultati raggiunti dimostrano l’efficacia dell’approccio integrato tra controllo, sanzione e sensibilizzazione e confermano l’impegno nell’adozione di nuove metodologie operative da parte degli ispettori volontari e nella collaborazione con le associazioni del territorio.