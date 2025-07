GUIDONIA – Rifiuti gettati nel canale di scolo dell’acqua piovana: strada allagata

E’ una scena che negli ultimi due anni si è ripetuta almeno due volte: la strada che si allaga per colpa degli “zozzoni”.

Accade a Guidonia Montecelio, terza città del Lazio, dove stamane, lunedì 28 luglio, si è abbattuto un violento nubifragio.

La fotografia è stata postata da una cittadina sul Gruppo Facebook “Sei di Guidonia se” e ritrae la situazione attuale in via Mario Di Trani, la strada che collega via Pantano al passaggio a livello di ingresso a Guidonia Centro e che costeggia l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”.

Dall’immagine si evince che la strada, oltre ad essere allagata da una massa d’acqua, è invasa da sacchi neri della spazzatura abbandonati nel fosso di scolo dell’acqua piovana che costeggia via Mario Di Trani.

Ne sanno qualcosa i volontari dell’associazione di Protezione civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia”, al momento in via Di Trani: negli ultimi due anni gli operatori sono intervenuti almeno in due occasioni rilevando la strada allagata a causa dell’abbandono di rifiuti di ogni tipo, dai sacchi ai materassi.