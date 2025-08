METROMARE – Potenziata la linea Roma-Lido: da lunedì apre la stazione Acilia Sud-Dragona

La Regione Lazio annuncia un importante potenziamento della linea ferroviaria Roma-Lido: da lunedì 11 agosto entrerà in servizio la nuova stazione di Acilia Sud-Dragona, situata nel cuore del X Municipio.

L’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, sottolinea l’importanza di questa apertura, attesa da anni e caratterizzata da diversi ritardi nel corso del tempo. “Con questa nuova stazione ampliamo il servizio ferroviario in una zona densamente popolata, offrendo ai cittadini un miglior accesso alla mobilità pubblica”, ha dichiarato Ghera.

Ma non è tutto: già in autunno partiranno i lavori per la costruzione di altre due stazioni, Torrino-Mezzocammino e Giardini di Roma, confermando l’impegno costante della Regione Lazio nel rinnovamento e nell’ammodernamento della Roma-Lido.

Lunedì 11 agosto alle ore 11, l’assessore Ghera sarà presente alla stazione di Acilia Sud-Dragona, in via Bepi Romagnoni, per il sopralluogo inaugurale e l’avvio ufficiale del servizio.

Questa nuova apertura rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più efficiente e accessibile per i cittadini della Capitale e dell’area metropolitana.