TIVOLI – Villa Adriana su Rete 4: il sogno dell’imperatore rivive in TV grazie a Freedom

Una meraviglia senza tempo torna protagonista in prima serata: Villa Adriana, il gioiello di Tivoli e una delle più straordinarie dimore dell’antica Roma, sarà al centro della puntata di Freedom – Oltre il confine, in onda domenica 10 agosto alle 21.20 su Rete4.

Orgoglio di tutti i tiburtini, Villa Adriana è molto più di una villa imperiale: è un patrimonio di storia, arte e cultura che racconta la visione grandiosa dell’imperatore Adriano, il quale volle creare qui la sua “città ideale”. Dichiarata Patrimonio UNESCO nel 1999, questa meraviglia architettonica fu concepita come un rifugio dal caos della Roma imperiale, ma anche come un omaggio alle civiltà che avevano affascinato Adriano durante i suoi viaggi: dall’Egitto alla Grecia, fino alla stessa Roma.

Palazzi sontuosi, templi maestosi, teatri, terme e giardini si intrecciano in un’armonia perfetta, dando vita a un luogo che ancora oggi lascia senza fiato. Ogni angolo racconta una storia, ogni rovina custodisce un sogno imperiale.

Grazie alle telecamere di Freedom, milioni di telespettatori potranno scoprire (o riscoprire) la bellezza e il valore di questo sito unico al mondo.

Un’occasione preziosa per Tivoli e per tutti coloro che hanno a cuore la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale.

Villa Adriana è pronta a incantare l’Italia intera: per Tivoli motivo di orgoglio.