Orgoglio tiburtino: Aldo Rocchi 5° nel salto triplo agli Europei Under 20

C’è anche un pezzo di Tivoli tra i protagonisti dell’atletica europea: Aldo Rocchi, 19 anni, ha conquistato un prestigioso 5° posto nel salto triplo ai Campionati Europei Under 20 con la misura di 15.68 metri, nuovo record personale. Il successo a Tampere, Finlandia, il 10 agosto 2025, data memorabile per il saltatore tiburtino.

Un risultato che conferma il talento cristallino dell’atleta tiburtino, cresciuto tra le fila dell’ASD Atletica Tiburtina e seguito con passione e competenza dal suo allenatore, Alighieri Tarquini, figura chiave per lo sviluppo tecnico e umano di molti giovani sportivi del territorio.

Il lavoro che porta lontano

Il risultato di Rocchi non è frutto del caso: dietro ogni salto, ogni centimetro guadagnato, c’è l’impegno quotidiano di un ragazzo determinato e la guida sicura di un tecnico come Tarquini, da anni punto di riferimento dell’atletica laziale. Il loro è un binomio vincente, fondato su fiducia, metodo e lungimiranza.

In un panorama sportivo sempre più competitivo, è proprio nelle società di base come l’Atletica Tiburtina che nascono e crescono i talenti del futuro, grazie al lavoro spesso silenzioso ma preziosissimo di allenatori che dedicano la vita a far emergere giovani promesse.

Una stagione da incorniciare

Oltre al 15.68 ottenuto in Finlandia, Rocchi ha già dimostrato nel corso degli anni di essere un atleta completo e in continua evoluzione. Ecco i suoi primati:

Salto triplo: 15.72 m – Maribor

Salto in lungo: 7.43 m – Pistoia

100 metri: 10.87 s – Roma

200 metri: 22.86 s – Roma

300 metri: 36.56 s – Rieti

60 metri indoor: 7.42 s – Ancona

Salto in alto: 1.75 m – Pietrasanta

Una versatilità che fa ben sperare anche per un futuro multi specialità, grazie a doti esplosive e una mentalità già da atleta maturo.

Lo sguardo rivolto al futuro

Il 5° posto europeo è solo una tappa di un percorso appena cominciato. Ma è anche un segnale importante: Aldo Rocchi è pronto a spiccare il volo. E con lui, a brillare, c’è anche Tivoli, una città che continua a dimostrare di saper coltivare eccellenze, dentro e fuori dal campo.

Ad accompagnare Rocchi a Tampere Stefano Mei, medaglia d’oro nei 10.000 mt. ai Campionati Europei di Stoccarda del 1986. e attuale presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera per il quadriennio 2025-2028.