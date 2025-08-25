Lotto: nel Lazio vinti oltre 76mila euro, colpo fortunato pure a Subiaco

Colpo grosso per il Lazio al Lotto: in totale, nel weekend del 23 agosto, sono stati vinti 76.483 euro, con diverse giocate fortunate distribuite in varie località della regione. Tra queste, anche Subiaco, in provincia di Roma, dove un fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno in via Cavour, portando a casa 10.500 euro.

La vincita più alta si è registrata a Roma, con un premio da 31.033 euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro giocati in via Monteprandone. Sempre nella Capitale, ma in via Anagnina, venerdì 22 agosto un terno ha fruttato 22.500 euro. A Minturno, in provincia di Latina, sono stati invece vinti 12.450 euro con quattro terni e un ambo in via Appia.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2025 a oltre 844,2 milioni di euro.

SuperEnalotto: ad Alatri centrato un “5” da oltre 28mila euro

Fortuna anche con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 23 agosto, ad Alatri (FR) è stato centrato un “5” da 28.225,96 euro presso la Tabaccheria del Sole in via Madonna della Sanità, 104.

Ricordiamo che l’ultimo “6” è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS) con un premio da 35,4 milioni di euro. Per il prossimo concorso, in programma martedì 26 agosto, il jackpot sale a 42,5 milioni di euro.