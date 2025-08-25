Avaria su una nave da crociera con 8.500 persone: emergenza al largo di Ponza

Emergenza a largo di Ponza. Una nave da crociera, la MSC World Europa, con 8.585 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, ha segnalato questa mattina un’avaria elettrica ai motori mentre si trovava in navigazione a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Ponza.

La segnalazione è arrivata alle 7:25 al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera, che ha immediatamente attivato le procedure di assistenza. A bordo la situazione è tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteo-marine sono buone e i servizi essenziali sono garantiti dai generatori di bordo.

Inviati due rimorchiatori

Due rimorchiatori sono partiti dai porti di Gioia Tauro e Napoli per affiancare la nave e condurla in sicurezza nel capoluogo campano. Intanto, tecnici specializzati della compagnia stanno raggiungendo l’unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo.

A scopo precauzionale, la Guardia Costiera ha disposto anche l’invio delle motovedette CP 308 da Ponza e CP 280 da Napoli, oltre al sorvolo di un elicottero AW139 – Nemo.

L’evoluzione della situazione è monitorata in tempo reale anche dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Civitavecchia tramite i sistemi di sorveglianza del traffico marittimo.