CANTERANO – Alla Sagra del Tartufo Slow Food e Solidarietà

Grande festa alla Corte del “Re del Bosco”.

Canterano, “Città del Tartufo”, torna a celebrare, sotto il cielo d’autunno, Sua Maestà con la XII Edizione della sua celebre Sagra.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre e sabato 18 e domenica 19 ottobre si terrà la manifestazione che unisce slow food e solidarietà: infatti anche quest’anno parte dei proventi verrà devoluta all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per sostenere il Reparto di Oncoematologia e la ricerca sui tumori cerebrali infantili, il resto sarà destinato ad altre iniziative di beneficenza.

Il Sovrano delle foreste e dei pendii di questo piccolo borgo della Valle dell’Aniene diventa “prêt-à-manger”.

Il nero estivo, rigorosamente locale, “pronto da mangiare”, tra grandi “classici” e nuovi accostamenti.

Tornano i piatti della tradizione, presi direttamente dal ricettario della nonna: la bruschetta con il celebre pane di Canterano, la pasta fatta in casa, le uova al tegamino, i bocconcini di carne, ovviamente al tartufo. Una cucina che sa anche cambiare e “sfornare” novità: le Salsicce alla “tiana” con tartufo e patate, e l’uovo carbonaro, con tartufo e salsa alla gricia e guanciale.

Il dolce della casa, sempre lo stesso, il Salame del Re.

Un’offerta enogastronomica fortemente radicata nel territorio, nella scelta delle materie prime e dei produttori. In cantina si degustano solo etichette regionali e anche il vino sfuso, bianco e rosso, è rigorosamente Made in Lazio.

L’aperitivo diventa gourmet, un’esperienza sensoriale completa con le creazioni dello chef Claudio Favale: la pizza al padellino con provola, pancetta aromatizzata all’arancia e tartufo; il supplì al tartufo e cicoria; la crocchetta di patate con provola e tartufo, e le polpette di carne, fritte, con fonduta di parmigiano e tartufo.

Gourmet è anche il dessert: tiramisù al profumo di tartufo con crumble al cacao salato.

L’arte della mixology è invece di casa a La Spritzeria, con i cocktail d’autore, anche analcolici, firmati dal bartender Fabrizio Messineo e della crew di “Openbar a domicilio”. Si va dal classico Spritz all’Hello Spritz!, dal Negroni al Tartufo all’Amaro Tonico, per chi ama sperimentare.

Sagra del Tartufo e solidarietà, un piatto unico!

L’una non esiste senza l’altra. Ogni anno i proventi della manifestazione vengono devoluti in beneficenza per opere utili alla comunità e per aiutare chi ha più bisogno.

Partner dell’XII Edizione sarà ancora l’associazione “Il Coraggio dei Bambini”. Obiettivo: raccogliere fondi e sostenere la ricerca sui tumori cerebrali infantili del Reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Prosegue poi il percorso di valorizzazione del patrimonio artistico-storico locale.

Mini concerti e dj set a “riempire” di note piazze e vicoli.

Gli esperti dell’Associazione Italiana Sensoriale del Tartufo per entrare nel misterioso e raffinato mondo dell’oro nero.

Botteghe a Km 0 dove trovare tartufo fresco, anche bianco, e prodotti locali.

XII Edizione ancora nel solco dello “Spreco Zero”: disponibili le box per il take away, con la possibilità di portare via “avanzi” e i piatti per chi non c’era.

Gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti: Doggy Bar con acqua fresca e crocchette.

Senza passare alla cassa. I biglietti della Sagra si possono prenotare online su tartufocanterano.it, scegliendo tra menù completo o singole portate, e poi con il QRCode generato ritirare direttamente agli stand.

Slow food, cultura, sostenibilità, solidarietà e divertimento in un unico, imperdibile evento!

Alla XII Sagra del Tartufo di Canterano gli stand gastronomici saranno aperti il Sabato dalle ore12.00 alle 22.00 e la Domenica dalle ore 12.00 alle 17.00.