Per lui è un ritorno a casa, nel Borgo in cui è nato e cresciuto.

Per gli abitanti è un grande evento riabbracciare un giovane talento che si è affermato in tv e spopola sui Social.

Marco Rosati, in arte “Marco Idol”, sosia ufficiale del cantautore e rapper Achille Lauro

Stasera, sabato 11 ottobre, alle ore 21,30 in piazza della Repubblica a Montelibretti va in scena il “Marco Idol Tour 2025 Achille Lauro Tribute”, l’atteso live di Marco Rosati, sosia ufficiale del cantautore e rapper oggi giurato nel talent Rai “X Factor”.

Marco Rosati durante uno show

“Un talento cresciuto qui, a Montelibretti, si esibirà nella nostra splendida Piazza per regalarci una serata indimenticabile! – è l’annuncio dell’amministrazione comunale – Piazza della Repubblica sarà il cuore pulsante di un evento straordinario, pieno di energia, musica e passione!”.

Marco Rosati all’edizione 2023 di “Tali e Quali Show”, il talent di Rai1 condotto da Carlo Conti

Marco Rosati è diventato un personaggio grazie all’edizione 2023 di “Tali e Quali Show”, il talent di Rai1 condotto da Carlo Conti dove si è affermato per la somiglianza con Achille Lauro.

In realtà il giovane di Montelibretti era già noto su Facebook e su Instagram, dove continua ad aumentare i propri follower con parodie e video divertenti.

Vale la pena sottolineare che il “Marco Idol Tour 2025 Achille Lauro Tribute” è un successo: il cantante sabino ha infatti conquistato piazze gremite con la sua ironia e il suo stile inconfondibile. Risate, applausi e tantissimi selfie per il creator diventato virale con “Come nascono le canzoni di Achille Lauro”.

“Un’occasione unica per stare insieme, ballare, cantare e onorare il nostro orgoglio montelibrettese! – è l’appello dell’amministrazione comunale – Invitiamo tutti i giovani (e non solo!) a partecipare a questa grande festa che farà vibrare tutta la piazza!”.